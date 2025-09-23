Cégjegyzék
CircleCI
CircleCI Terméktervező Fizetések

A medián Terméktervező kompenzációs in United States csomag a CircleCI cégnél összesen $130K yearként. Tekintsd meg a CircleCI teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025

Medián fizetési csomag
company icon
CircleCI
Product Designer
New York, NY
Összesen évente
$130K
Szint
E4
Alapbér
$130K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
14 Év
Mik a karrierszintek a CircleCI?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A CircleCI cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

The highest paying salary package reported for a Terméktervező at CircleCI in United States sits at a yearly total compensation of $143,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the Terméktervező role in United States is $120,555.

