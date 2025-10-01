A Szoftvermérnök kompenzáció in Prague Metropolitan Area a Cimpress cégnél összesen CZK 1.67M yearként a PR3 szinthez. A medián yeares kompenzációs in Prague Metropolitan Area csomag összesen CZK 1.45M. Tekintsd meg a Cimpress teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
PR1
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Cimpress cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)
