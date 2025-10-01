Cégjegyzék
Cimpress
Cimpress Szoftvermérnök Fizetések Prague Metropolitan Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Prague Metropolitan Area a Cimpress cégnél összesen CZK 1.67M yearként a PR3 szinthez. A medián yeares kompenzációs in Prague Metropolitan Area csomag összesen CZK 1.45M. Tekintsd meg a Cimpress teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
PR1
(Belépő szint)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Megtekintés 2 További szintek
CZK 3.5M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Cimpress cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Egyéb források