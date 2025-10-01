Cégjegyzék
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Cimpress Termékmenedzser Fizetések Mumbai Metropolitan Region helyen

A medián Termékmenedzser kompenzációs in Mumbai Metropolitan Region csomag a Cimpress cégnél összesen ₹5.65M yearként. Tekintsd meg a Cimpress teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Összesen évente
₹5.65M
Szint
PR3
Alapbér
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
Mik a karrierszintek a Cimpress?

₹13.94M

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Cimpress cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Cimpress cégnél in Mumbai Metropolitan Region évi ₹11,527,837 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Cimpress cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in Mumbai Metropolitan Region jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹5,647,991.

Egyéb források