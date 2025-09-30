Cégjegyzék
Ciklum
Ciklum
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • Prague Metropolitan Area

Ciklum Szoftvermérnök Fizetések Prague Metropolitan Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Prague Metropolitan Area a Ciklum cégnél összesen CZK 1.11M yearként a Senior Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in Prague Metropolitan Area csomag összesen CZK 1.16M. Tekintsd meg a Ciklum teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
(Belépő szint)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
CZK 3.5M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Ciklum?

Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

GYIK

Kõrgeima palgaga Szoftvermérnök ametikoha palgapakett ettevõttes Ciklum in Prague Metropolitan Area on aastase kogutasuga CZK 1,265,730. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ciklum Szoftvermérnök ametikoha keskmine aastane kogutasu in Prague Metropolitan Area on CZK 1,159,625.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Ciklum cégnél

Egyéb források