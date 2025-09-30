Cégjegyzék
Cigniti Technologies
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • Greater Hyderabad Area

Cigniti Technologies Szoftvermérnök Fizetések Greater Hyderabad Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Hyderabad Area csomag a Cigniti Technologies cégnél összesen ₹1.55M yearként. Tekintsd meg a Cigniti Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
Összesen évente
₹1.55M
Szint
L3
Alapbér
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
Mik a karrierszintek a Cigniti Technologies?

₹13.95M

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Cigniti Technologies in Greater Hyderabad Area sits at a yearly total compensation of ₹5,513,684. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cigniti Technologies for the Szoftvermérnök role in Greater Hyderabad Area is ₹1,546,128.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Cigniti Technologies cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Square
  • LinkedIn
  • PayPal
  • Amazon
  • Dropbox
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források