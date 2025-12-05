Cégjegyzék
Cigna
Cigna Adattudományi vezető Fizetések

Az átlagos Adattudományi vezető teljes kompenzáció in United States a Cigna cégnél $168K és $240K yearként között mozog. Tekintsd meg a Cigna teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$193K - $226K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$168K$193K$226K$240K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Cigna cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudományi vezető pozícióra a Cigna cégnél in United States évi $239,850 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Cigna cégnél a Adattudományi vezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $168,100.

Egyéb források

