Ciena Szoftvermérnök Fizetések Pune Metropolitan Region helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Pune Metropolitan Region a Ciena cégnél ₹3.24M yearként a P2 szinthez és ₹3.84M yearként a P3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Pune Metropolitan Region csomag összesen ₹3.42M. Tekintsd meg a Ciena teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
(Belépő szint)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.13M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Megtekintés 2 További szintek
₹13.95M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Ciena cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Hálózati Mérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Embedded Systems Software Engineer

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Ciena in Pune Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹4,147,231. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Szoftvermérnök role in Pune Metropolitan Region is ₹3,515,930.

