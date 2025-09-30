A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Ottawa Area a Ciena cégnél CA$98.4K yearként a P1 szinthez és CA$148K yearként a P4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Ottawa Area csomag összesen CA$125K. Tekintsd meg a Ciena teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
CA$98.4K
CA$92.3K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Ciena cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
