Ciena Hardvermérnök Fizetések Greater Ottawa Area helyen

A Hardvermérnök kompenzáció in Greater Ottawa Area a Ciena cégnél CA$95.6K yearként a P1 szinthez és CA$255K yearként a P4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Ottawa Area csomag összesen CA$146K. Tekintsd meg a Ciena teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.8K
CA$226K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Ciena cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

ASIC Engineer

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Hardvermérnök pozícióra a Ciena cégnél in Greater Ottawa Area évi CA$254,762 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ciena cégnél a Hardvermérnök szerepkörre in Greater Ottawa Area jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$144,088.

