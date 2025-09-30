A Hardvermérnök kompenzáció in Greater Ottawa Area a Ciena cégnél CA$95.6K yearként a P1 szinthez és CA$255K yearként a P4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Ottawa Area csomag összesen CA$146K. Tekintsd meg a Ciena teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.8K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Ciena cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
