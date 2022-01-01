Cégjegyzék
Ciena
Ciena Fizetések

A Ciena fizetése $33,419 éves teljes kompenzációtól egy Műszaki író pozícióhoz az alsó végén $275,000-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Ciena. Utoljára frissítve: 10/13/2025

$160K

Szoftvermérnök
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend Szoftvermérnök

Hálózati Mérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Embedded Systems Software Engineer

Hardvermérnök
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Optikai mérnök
Median $83.1K

Szoftvermérnöki vezető
Median $275K
Üzleti elemző
$86.7K
Ügyfélszolgálat
$87.3K
Adattudományi vezető
$139K
Adattudós
$78.9K
Vezetési tanácsadó
$180K
Marketing
$252K
Gépészmérnök
$66.8K
Terméktervező
$101K
Értékesítés
Median $116K
Értékesítési mérnök
$150K
Megoldástervező
$110K
Műszaki programvezető
$95.8K
Műszaki író
$33.4K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Ciena cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

Egyéb források