CI&T Fizetések

A CI&T fizetése $17,078 éves teljes kompenzációtól egy Adattudós pozícióhoz az alsó végén $121,295-ig egy Terméktervezési vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a CI&T. Utoljára frissítve: 9/11/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $26.6K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Adatmérnök

Megoldástervező
Median $33.9K
Adatelemző
$20.2K

Adattudós
$17.1K
Emberi erőforrások
$95.1K
Terméktervezési vezető
$121K
Termékmenedzser
$42.2K
Projektmenedzser
$42K
Toborzó
$22.6K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a CI&T cégnél: Terméktervezési vezető at the Common Range Average level évi $121,295 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CI&T cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $33,892.

