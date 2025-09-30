Cégjegyzék
Cian Adattudós Fizetések Moscow Metro Area helyen

A medián Adattudós kompenzációs in Moscow Metro Area csomag a Cian cégnél összesen RUB 4.63M yearként. Tekintsd meg a Cian teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Összesen évente
RUB 4.63M
Szint
Senior MLE
Alapbér
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Bónusz
RUB 0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Nem találhatók fizetések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Cian cégnél in Moscow Metro Area évi RUB 5,896,378 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Cian cégnél a Adattudós szerepkörre in Moscow Metro Area jelentett medián éves teljes kompenzáció RUB 4,627,225.

