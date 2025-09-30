Cégjegyzék
Chubb
A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in New York City Area csomag a Chubb cégnél összesen $265K yearként.

Medián fizetési csomag
Összesen évente
$265K
Szint
hidden
Alapbér
$200K
Stock (/yr)
$25K
Bónusz
$40K
Cégnél töltött évek
5-10 Év
Tapasztalat (év)
11+ Év
Mik a karrierszintek a Chubb?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés

Egyéb források