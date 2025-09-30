Cégjegyzék
Chubb
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • Mexico

Chubb Szoftvermérnök Fizetések Mexico helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Mexico csomag a Chubb cégnél összesen MX$622K yearként. Tekintsd meg a Chubb teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Chubb
Data Engineer
Monterrey, NL, Mexico
Összesen évente
MX$622K
Szint
L1
Alapbér
MX$622K
Stock (/yr)
MX$0
Bónusz
MX$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
1 Év
Mik a karrierszintek a Chubb?

MX$3.1M

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

El paquete salarial más alto reportado para un Szoftvermérnök en Chubb in Mexico está en una compensación total anual de MXMX$21,017,116. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Chubb para el puesto de Szoftvermérnök in Mexico es MXMX$12,034,249.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Chubb cégnél

Kapcsolódó cégek

  • MarketAxess
  • eHealth
  • Lemonade
  • Xometry
  • Citi
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források