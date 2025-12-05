Cégjegyzék
China Telecom
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Értékesítés

  • Összes Értékesítés fizetés

China Telecom Értékesítés Fizetések

Az átlagos Értékesítés teljes kompenzáció in United Kingdom a China Telecom cégnél £48K és £68.5K yearként között mozog. Tekintsd meg a China Telecom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$73.9K - $86.5K
United Kingdom
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$64.5K$73.9K$86.5K$92K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 2 több Értékesítés beküldésres itt: China Telecom van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a China Telecom?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Értékesítés ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítés pozícióra a China Telecom cégnél in United Kingdom évi £68,471 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A China Telecom cégnél a Értékesítés szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £47,988.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a China Telecom cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Amazon
  • Intuit
  • SoFi
  • Google
  • Coinbase
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/china-telecom/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.