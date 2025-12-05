Cégjegyzék
China Telecom Üzleti elemző Fizetések

Az átlagos Üzleti elemző teljes kompenzáció in Hong Kong (SAR) a China Telecom cégnél HK$548K és HK$795K yearként között mozog. Tekintsd meg a China Telecom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$79.5K - $92.3K
Hong Kong (SAR)
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$70.1K$79.5K$92.3K$102K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzleti elemző pozícióra a China Telecom cégnél in Hong Kong (SAR) évi HK$794,803 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A China Telecom cégnél a Üzleti elemző szerepkörre in Hong Kong (SAR) jelentett medián éves teljes kompenzáció HK$547,679.

