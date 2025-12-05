Cégjegyzék
Chime Solutions
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Adminisztratív asszisztens

  • Összes Adminisztratív asszisztens fizetés

Chime Solutions Adminisztratív asszisztens Fizetések

Az átlagos Adminisztratív asszisztens teljes kompenzáció in United States a Chime Solutions cégnél $166K és $236K yearként között mozog. Tekintsd meg a Chime Solutions teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$188K - $214K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$166K$188K$214K$236K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Adminisztratív asszisztens beküldésres itt: Chime Solutions van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Chime Solutions?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Adminisztratív asszisztens ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adminisztratív asszisztens pozícióra a Chime Solutions cégnél in United States évi $236,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Chime Solutions cégnél a Adminisztratív asszisztens szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $166,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Chime Solutions cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Coinbase
  • Dropbox
  • Apple
  • Intuit
  • Square
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chime-solutions/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.