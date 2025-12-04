Cégjegyzék
Chesnut Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in Spain a Chesnut cégnél €24.2K és €35.2K yearként között mozog. Tekintsd meg a Chesnut teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Mik a karrierszintek a Chesnut?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Chesnut cégnél in Spain évi €35,217 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Chesnut cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Spain jelentett medián éves teljes kompenzáció €24,175.

