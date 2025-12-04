Cégjegyzék
Chesapeake Utilities Corporation
Chesapeake Utilities Corporation Projektmenedzser Fizetések

Az átlagos Projektmenedzser teljes kompenzáció in United States a Chesapeake Utilities Corporation cégnél $71.4K és $99.5K yearként között mozog. Tekintsd meg a Chesapeake Utilities Corporation teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$76.5K - $90.1K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$71.4K$76.5K$90.1K$99.5K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Chesapeake Utilities Corporation?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a Chesapeake Utilities Corporation cégnél in United States évi $99,450 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Chesapeake Utilities Corporation cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $71,400.

Egyéb források

