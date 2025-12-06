Cégjegyzék
Chart Industries
Chart Industries Emberi erőforrás Fizetések

Az átlagos Emberi erőforrás teljes kompenzáció in United States a Chart Industries cégnél $120K és $167K yearként között mozog. Tekintsd meg a Chart Industries teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$130K - $157K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$120K$130K$157K$167K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Chart Industries?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Emberi erőforrás pozícióra a Chart Industries cégnél in United States évi $167,040 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Chart Industries cégnél a Emberi erőforrás szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $119,520.

Egyéb források

