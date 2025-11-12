Cégjegyzék
Charles Schwab
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Site Reliability mérnök

Charles Schwab Site Reliability mérnök Fizetések

A Site Reliability mérnök kompenzáció in United States a Charles Schwab cégnél $92.4K yearként a 54 szinthez és $152K yearként a 57 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $160K. Tekintsd meg a Charles Schwab teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Átlagos Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
54
Software Developer I(Belépő szint)
$92.4K
$88K
$0
$4.4K
55
Software Developer II
$151K
$141K
$5.5K
$5K
56
Software Developer III
$ --
$ --
$ --
$ --
57
Software Developer IV
$152K
$140K
$0
$11.5K
Megtekintés 4 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Charles Schwab cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Site Reliability mérnök pozícióra a Charles Schwab cégnél in United States évi $199,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Charles Schwab cégnél a Site Reliability mérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $147,800.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Charles Schwab cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Capital One
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Morgan Stanley
  • Prudential Financial
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források