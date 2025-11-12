A Full-Stack szoftvermérnök kompenzáció in Greater Dallas Area a Charles Schwab cégnél $81.1K yearként a 54 szinthez és $152K yearként a 58 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Dallas Area csomag összesen $155K. Tekintsd meg a Charles Schwab teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
54
$81.1K
$78K
$0
$3.1K
55
$111K
$104K
$692
$6.7K
56
$138K
$132K
$0
$5.9K
57
$169K
$151K
$0
$17.9K
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Charles Schwab cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)