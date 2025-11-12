Cégjegyzék
Charles Schwab
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Full-Stack szoftvermérnök

  • Greater Dallas Area

Charles Schwab Full-Stack szoftvermérnök Fizetések Greater Dallas Area helyen

A Full-Stack szoftvermérnök kompenzáció in Greater Dallas Area a Charles Schwab cégnél $81.1K yearként a 54 szinthez és $152K yearként a 58 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Dallas Area csomag összesen $155K. Tekintsd meg a Charles Schwab teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Átlagos Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
54
Software Developer I(Belépő szint)
$81.1K
$78K
$0
$3.1K
55
Software Developer II
$111K
$104K
$692
$6.7K
56
Software Developer III
$138K
$132K
$0
$5.9K
57
Software Developer IV
$169K
$151K
$0
$17.9K
Megtekintés 4 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Charles Schwab cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Full-Stack szoftvermérnök pozícióra a Charles Schwab cégnél in Greater Dallas Area évi $181,750 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Charles Schwab cégnél a Full-Stack szoftvermérnök szerepkörre in Greater Dallas Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $147,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Charles Schwab cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Capital One
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Morgan Stanley
  • Prudential Financial
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források