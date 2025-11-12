A Backend szoftvermérnök kompenzáció in United States a Charles Schwab cégnél $97.6K yearként a 54 szinthez és $206K yearként a 59 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $118K. Tekintsd meg a Charles Schwab teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
54
$97.6K
$90.8K
$0
$6.8K
55
$114K
$104K
$1.1K
$9K
56
$131K
$122K
$0
$8.4K
57
$156K
$140K
$2K
$13.9K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Charles Schwab cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)