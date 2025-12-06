Cégjegyzék
Chapter Üzletfejlesztés Fizetések

Az átlagos Üzletfejlesztés teljes kompenzáció in United States a Chapter cégnél $162K és $220K yearként között mozog. Tekintsd meg a Chapter teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$173K - $209K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$162K$173K$209K$220K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzletfejlesztés pozícióra a Chapter cégnél in United States évi $220,400 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Chapter cégnél a Üzletfejlesztés szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $161,500.

