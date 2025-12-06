Cégjegyzék
Az átlagos Technikai író teljes kompenzáció in United States a ChannelAdvisor cégnél $158K és $230K yearként között mozog. Tekintsd meg a ChannelAdvisor teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$179K - $208K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$158K$179K$208K$230K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a ChannelAdvisor?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Technikai író pozícióra a ChannelAdvisor cégnél in United States évi $229,670 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ChannelAdvisor cégnél a Technikai író szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $158,260.

Egyéb források

