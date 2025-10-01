Cégjegyzék
Chainlink Labs Szoftvermérnök Fizetések Greater London Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater London Area csomag a Chainlink Labs cégnél összesen £134K yearként. Tekintsd meg a Chainlink Labs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Összesen évente
£134K
Szint
L3
Alapbér
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bónusz
£0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Mik a karrierszintek a Chainlink Labs?

£121K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

20%

ÉV 1

20%

ÉV 2

20%

ÉV 3

20%

ÉV 4

20%

ÉV 5

Részvény típus
Options

A Chainlink Labs cégnél a Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (5.00% negyedéves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (5.00% negyedéves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (5.00% negyedéves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (5.00% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Chainlink Labs cégnél in Greater London Area évi £215,250 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Chainlink Labs cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater London Area jelentett medián éves teljes kompenzáció £123,098.

Egyéb források