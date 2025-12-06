Cégjegyzék
Chainlink Labs
  • Fizetések
  • Toborzó

  • Összes Toborzó fizetés

Chainlink Labs Toborzó Fizetések

A medián Toborzó kompenzációs in United States csomag a Chainlink Labs cégnél összesen $115K yearként. Tekintsd meg a Chainlink Labs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Összesen évente
$115K
Szint
L3
Alapbér
$115K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Mik a karrierszintek a Chainlink Labs?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Vesting ütemezés

20%

ÉV 1

20%

ÉV 2

20%

ÉV 3

20%

ÉV 4

20%

ÉV 5

Részvény típus
Options

A Chainlink Labs cégnél a Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (5.00% negyedéves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (5.00% negyedéves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (5.00% negyedéves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (5.00% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Toborzó pozícióra a Chainlink Labs cégnél in United States évi $162,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Chainlink Labs cégnél a Toborzó szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $107,500.

Egyéb források

