Az átlagos Jogi teljes kompenzáció in United States a Chainlink Labs cégnél $246K és $357K yearként között mozog. Tekintsd meg a Chainlink Labs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$279K - $324K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$246K$279K$324K$357K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

20%

ÉV 1

20%

ÉV 2

20%

ÉV 3

20%

ÉV 4

20%

ÉV 5

Részvény típus
Options

A Chainlink Labs cégnél a Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (5.00% negyedéves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (5.00% negyedéves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (5.00% negyedéves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (5.00% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Jogi pozícióra a Chainlink Labs cégnél in United States évi $357,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Chainlink Labs cégnél a Jogi szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $246,000.

Egyéb források

