Cégjegyzék
Chainlink Labs
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Adattudós

  • Összes Adattudós fizetés

Chainlink Labs Adattudós Fizetések

Az átlagos Adattudós teljes kompenzáció in China a Chainlink Labs cégnél CN¥818K és CN¥1.14M yearként között mozog. Tekintsd meg a Chainlink Labs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$123K - $145K
China
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$115K$123K$145K$160K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 2 több Adattudós beküldésres itt: Chainlink Labs van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Vesting ütemezés

20%

ÉV 1

20%

ÉV 2

20%

ÉV 3

20%

ÉV 4

20%

ÉV 5

Részvény típus
Options

A Chainlink Labs cégnél a Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (5.00% negyedéves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (5.00% negyedéves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (5.00% negyedéves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (5.00% negyedéves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Adattudós ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Chainlink Labs cégnél in China évi CN¥1,139,497 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Chainlink Labs cégnél a Adattudós szerepkörre in China jelentett medián éves teljes kompenzáció CN¥818,101.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Chainlink Labs cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.