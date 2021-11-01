Chainalysis Fizetések

Cégkönyvtár
Chainalysis fizetési tartománya $143,068 teljes kompenzációban évente Termékdizájner alsó végén $310,896 Értékesítés felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Chainalysis. Utoljára frissítve: 8/17/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $160K
Termékvezető
Median $211K
Szoftverfejlesztési vezető
Median $290K

Adminisztratív asszisztens
$286K
Adattudós
$162K
Emberi erőforrások
$279K
Marketing
$178K
Termékdizájner
$143K
Toborzó
$162K
Értékesítés
$311K
Megoldásépítész
$199K

Adatarchitekt

Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Chainalysis-nél a Részvény/tulajdonjog-átruházási adományok 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

GYIK

