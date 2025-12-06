Cégjegyzék
CGI Technikai programmenedzser Fizetések

Tekintsd meg a CGI teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$52.1K - $59.4K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$45.4K$52.1K$59.4K$66.1K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

💰 Összes megtekintése Fizetések

Mik a karrierszintek a CGI?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Technikai programmenedzser pozícióra a CGI cégnél in Germany évi ₹5,816,485 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CGI cégnél a Technikai programmenedzser szerepkörre in Germany jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹3,992,672.

Egyéb források

