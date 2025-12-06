A Szoftvermérnök kompenzáció in Canada a CGI cégnél CA$75.2K yearként a Associate Software Engineer szinthez és CA$125K yearként a Lead Analyst szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Canada csomag összesen CA$82.6K. Tekintsd meg a CGI teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Befoglalt MunkakörökÚj Munkakör Beküldése
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.