CGI Adatelemző Fizetések

Tekintsd meg a CGI teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$62.8K - $73.1K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$58K$62.8K$73.1K$81.3K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a CGI?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatelemző pozícióra a CGI cégnél in Canada évi CA$111,741 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CGI cégnél a Adatelemző szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$79,815.

Egyéb források

