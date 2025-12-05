Cégjegyzék
Az átlagos Ügyfélszolgálat teljes kompenzáció in United States a CGI cégnél $33.2K és $48.4K yearként között mozog. Tekintsd meg a CGI teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$38.1K - $43.5K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$33.2K$38.1K$43.5K$48.4K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a CGI?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Ügyfélszolgálat pozícióra a CGI cégnél in United States évi $48,380 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CGI cégnél a Ügyfélszolgálat szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $33,210.

Egyéb források

