A Üzleti elemző kompenzáció in United States a CGI cégnél $64.7K yearként a Associate Business Analyst szinthez és $128K yearként a Lead Business Analyst szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $90.5K. Tekintsd meg a CGI teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
