Cégjegyzék
CGG
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnöki vezető

  • Összes Szoftvermérnöki vezető fizetés

CGG Szoftvermérnöki vezető Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in Canada a CGG cégnél CA$112K és CA$163K yearként között mozog. Tekintsd meg a CGG teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$93.2K - $106K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$81.2K$93.2K$106K$118K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Szoftvermérnöki vezető beküldésres itt: CGG van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a CGG?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnöki vezető ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a CGG cégnél in Canada évi CA$163,343 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CGG cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$112,126.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a CGG cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Wipro
  • Ciena
  • KBR
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgg/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.