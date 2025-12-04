Cégjegyzék
CGG Adatelemző Fizetések

Az átlagos Adatelemző teljes kompenzáció in United States a CGG cégnél $73.1K és $100K yearként között mozog. Tekintsd meg a CGG teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$79.2K - $94K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$73.1K$79.2K$94K$100K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a CGG?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatelemző pozícióra a CGG cégnél in United States évi $100,050 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CGG cégnél a Adatelemző szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $73,080.

Egyéb források

