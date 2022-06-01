Cégkönyvtár
CGG Fizetések

CGG fizetési tartománya $65,631 teljes kompenzációban évente Adattudós alsó végén $99,735 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól CGG. Utoljára frissítve: 8/17/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $68.3K
Adatelemző
$86.6K
Adattudós
$65.6K

Geológusmérnök
$69.7K
Szoftverfejlesztési vezető
$99.7K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a CGG-nél a Szoftverfejlesztési vezető at the Common Range Average level, évi $99,735 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A CGG-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $69,650.

