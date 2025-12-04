Cégjegyzék
Az átlagos Vezetési tanácsadó teljes kompenzáció in United States a CFGI cégnél $107K és $156K yearként között mozog. Tekintsd meg a CFGI teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$123K - $140K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$107K$123K$140K$156K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a CFGI?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Vezetési tanácsadó pozícióra a CFGI cégnél in United States évi $155,760 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CFGI cégnél a Vezetési tanácsadó szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $106,920.

Egyéb források

