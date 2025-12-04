Cégjegyzék
CEVA
CEVA Vezetési tanácsadó Fizetések

Az átlagos Vezetési tanácsadó teljes kompenzáció in India a CEVA cégnél ₹612K és ₹835K yearként között mozog. Tekintsd meg a CEVA teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$7.5K - $9K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$7K$7.5K$9K$9.5K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a CEVA?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Vezetési tanácsadó pozícióra a CEVA cégnél in India évi ₹834,775 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CEVA cégnél a Vezetési tanácsadó szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹611,689.

Egyéb források

