CEVA
CEVA Könyvelő Fizetések

Az átlagos Könyvelő teljes kompenzáció in Israel a CEVA cégnél ₪191K és ₪273K yearként között mozog. Tekintsd meg a CEVA teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$65.1K - $76.1K
Israel
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$56.8K$65.1K$76.1K$81K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Könyvelő pozícióra a CEVA cégnél in Israel évi ₪272,546 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CEVA cégnél a Könyvelő szerepkörre in Israel jelentett medián éves teljes kompenzáció ₪191,015.

