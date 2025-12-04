Cégjegyzék
CES
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Üzleti műveletvezető

  • Összes Üzleti műveletvezető fizetés

CES Üzleti műveletvezető Fizetések

Az átlagos Üzleti műveletvezető teljes kompenzáció a CES cégnél ₹1.6M és ₹2.23M yearként között mozog. Tekintsd meg a CES teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$19.5K - $23K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$18.2K$19.5K$23K$25.3K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Üzleti műveletvezető beküldésres itt: CES van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a CES?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Üzleti műveletvezető ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzleti műveletvezető pozícióra a CES cégnél évi ₹2,227,226 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CES cégnél a Üzleti műveletvezető szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,599,034.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a CES cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Facebook
  • Snap
  • Databricks
  • Airbnb
  • PayPal
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ces/salaries/bizops-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.