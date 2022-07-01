Cégkönyvtár
Cervello
Cervello Fizetések

Cervello fizetési tartománya $90,450 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $243,210 Programmenedzser felső végén között terjed.

$160K

Programmenedzser
$243K
Projektmenedzser
$148K
Szoftverfejlesztő
$90.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Cervello-nél a Programmenedzser at the Common Range Average level, évi $243,210 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Cervello-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $148,255.

