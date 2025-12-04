Cégjegyzék
  • Fizetések
  • Informatikus (IT)

  • Összes Informatikus (IT) fizetés

Certn Informatikus (IT) Fizetések

Az átlagos Informatikus (IT) teljes kompenzáció a Certn cégnél CA$141K és CA$200K yearként között mozog. Tekintsd meg a Certn teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$116K - $132K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$102K$116K$132K$145K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Certn cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Informatikus (IT) pozícióra a Certn cégnél évi CA$200,306 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Certn cégnél a Informatikus (IT) szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$140,893.

