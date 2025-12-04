Cégjegyzék
Az átlagos Projektmenedzser teljes kompenzáció in United States a CertiK cégnél $527K és $748K yearként között mozog. Tekintsd meg a CertiK teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$598K - $709K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$527K$598K$709K$748K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a CertiK?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a CertiK cégnél in United States évi $747,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CertiK cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $526,500.

