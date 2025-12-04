Cégjegyzék
Az átlagos Projektmenedzser teljes kompenzáció in United States a Certa cégnél $120K és $170K yearként között mozog. Tekintsd meg a Certa teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$135K - $154K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$120K$135K$154K$170K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Certa?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a Certa cégnél in United States évi $169,920 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Certa cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $119,520.

Egyéb források

