Cégjegyzék
Certa
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Emberi erőforrás

  • Összes Emberi erőforrás fizetés

Certa Emberi erőforrás Fizetések

Az átlagos Emberi erőforrás teljes kompenzáció in India a Certa cégnél ₹1.39M és ₹2.02M yearként között mozog. Tekintsd meg a Certa teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$18K - $20.9K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$15.8K$18K$20.9K$23K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Emberi erőforrás beküldésres itt: Certa van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Certa?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Emberi erőforrás ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Emberi erőforrás pozícióra a Certa cégnél in India évi ₹2,020,831 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Certa cégnél a Emberi erőforrás szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,392,505.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Certa cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Amazon
  • Dropbox
  • Uber
  • Facebook
  • SoFi
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certa/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.