Certa Fizetések

Certa fizetési tartománya $17,488 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztési vezető alsó végén $144,720 Projektmenedzser felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Certa. Utoljára frissítve: 8/17/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $39.6K
Emberi erőforrások
$19.4K
Projektmenedzser
$145K

Szoftverfejlesztési vezető
$17.5K
GYIK

Kõrgeima palgaga roll Certa on Projektmenedzser at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $144,720. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Certa mediaan aastane kogukompensatsioon on $29,530.

