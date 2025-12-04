Cégjegyzék
CERN
CERN Gépészmérnök Fizetések

Az átlagos Gépészmérnök teljes kompenzáció in Switzerland a CERN cégnél CHF 54.3K és CHF 77.1K yearként között mozog. Tekintsd meg a CERN teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$76.2K - $90.3K
Switzerland
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$67.1K$76.2K$90.3K$95.3K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a CERN?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a CERN cégnél in Switzerland évi CHF 77,081 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CERN cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in Switzerland jelentett medián éves teljes kompenzáció CHF 54,292.

Egyéb források

