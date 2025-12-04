Cégjegyzék
CERN
CERN
CERN Hardvermérnök Fizetések

Az átlagos Hardvermérnök teljes kompenzáció in Switzerland a CERN cégnél CHF 74.9K és CHF 106K yearként között mozog. Tekintsd meg a CERN teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$105K - $125K
Switzerland
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$92.6K$105K$125K$131K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

💰 Összes megtekintése Fizetések

Mik a karrierszintek a CERN?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Hardvermérnök pozícióra a CERN cégnél in Switzerland évi CHF 106,342 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CERN cégnél a Hardvermérnök szerepkörre in Switzerland jelentett medián éves teljes kompenzáció CHF 74,902.

Egyéb források

